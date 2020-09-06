Экипаж из Бурятии стал победителем Танкового биатлона 2020 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снова первые. Сборная России победила на международных соревнованиях Танковый биатлон 2020. Примечательно, что в составе команды из России был экипаж из Кяхты, что находится в Бурятии.

«Поздравляю экипаж и командиров танкового батальона мотострелковои бригады: командира танка Сергея Михеева, наводчика-оператора Павла Золотько, механика-водителя Баина Бодеева и тренера экипажа Джанибека Махамбетова», - написал в своем аккаунте с соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

Турнир проходил на перегоне Алабино в Московской области. В турнире участвовали экипажи из разных стран мира. В финальном заезде принимали участие танкисты из России, Белоруссии, Китая и Азербайджана.

«Российская команда справилась с заданием за 1 час 28 минут 53 секунды», - сообщает официальный сайт Танкового биатлона.

Такой результат и позволил занять первое место. Второе место у команды из Китая – они проехали трассу за 1 час 29 минут и 30 секунд. Третьими к финишу пришли белорусы, четвертое место у Азербайджана.

Стоит отметить, что в прошлом году военные из Бурятии также участвовали в международных армейских играх и также победили.

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