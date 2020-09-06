Аварийное отключение света произошло в 26 населенных пунктах Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Гроза и ветер стали причиной аварийного отключения света в 26 населенных пунктах Иркутской области. Без света накануне остались тысячи жителей в Заларинском, Шелеховском и Ангарском районах. За ночь удалось восстановить подачу электроэнергии в 10 поселках.

«Еще в 16-ти сейчас работают 29 специалистов, устраняющих аварию», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

О времени появления электричества в домах сибиряков пока не сообщается. За минувшие сутки сильные порывы ветра были зафиксированы в Нукутском районе до 21 м/с, в Заларинском и Черемховском скорость ветра достигала 20 м/с, в Зиминском – 18 м/с. Также синоптики отмечали обильное выпадение осадков: в Тайшетском районе- выпало 37 мм, в Чунском – 25, в Усольском – 20.

Спасатели предупреждают, что и сегодня местами по области пройдут грозы, в южных районах Приангарья ожидаются ливни и усиление ветра до 15-20 м/с.

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