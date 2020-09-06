МЧС: заморозки ожидаются 7 сентября в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области в ближайшие сутки, 6-7 сентября, местами отмечается ухудшение погоды: заморозки до -3 градусов. В некоторых районах области в эти дни идут сильные дожди. В совокупности с понижением температур это ведет к авариям на трассах.

«В связи с осадками сохраняется риск возникновения ДТП на территории всей области», - отмечают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Особо опасные участки на трассах региона:

Будьте аккуратней на дорогах. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Как сообщает Иркутский Гидрометцентр, в понедельник по области - переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, в Катангском районе местами умеренные дожди. В отдельных районах – грозы. Утром за окном туман. Ветер дует с северо-востока и юго-востока со скоростью 2-7 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Ночью за окном +6…+11, в пониженных формах рельефа +2…-3. Днем в Приангарье до +25. Если небо затянут облака выше +14…+19 не будет.

В Иркутске - без осадков, ветер 6-11 м/с, ночью +6…+8, днем до +24.

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