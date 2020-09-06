Более 2600 жителей остаются без света из-за аварии на электросетях в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области продолжают устранять последствия непогоды. Напомним, в ночь на 6 сентября пропало электроснабжение 26 населенных пунктов. К утру восстановили сети в 10 поселках. К 16.30 – еще в пяти.

«Остаются отключенными от электроснабжения 11 населенных пунктов в 3 районах», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Это 906 жилых домов, в которых проживают 2601 человек».

Подачи электроснабжения нет в девяти социальных объектах. Работы по устранению причин аварийного отключения света продолжаются.

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