602 жилых дома остаются без электричества в Иркутской области из-за непогоды Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области продолжают устранять последствия гроз и сильного ветра. Во время непогоды произошло аварийное отключение электроэнергии в 26 населенных пунктах в трех районах Приангарья. Вот уже почти сутки ведутся работы по устранению причин аварии на сетях.

«По данным на 20.00 7 сентября без электричества остаются еще девять населенных пунктов только в Заларинском районе», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Это 602 дома, в которых проживают 1830 человек».

Также без света остаются пять социально значимых объектов.

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