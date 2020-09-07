Парочка африканских хищников поселилась в Иркутском зоосаде. Фото: Иркутский зоосад

Грациозные, красивые и агрессивные. Парочка генетт приехала в Иркутский зоосад из Красноярска. Ночных хищников иркутские зоологи купили еще весной, но вывезти до коронавирусных ограничений – не смогли. И вот, наконец, генетты в Приангарье. Уже прошли адаптацию и готовы к встрече с посетителями. Правда, на близкое общение не надейтесь – даже сотрудники зоопарка их пока опасаются.

«Маленькие хищники могут довольно агрессивно проявлять свой характер в отношении тех, кто пытается нарушить границы их личного пространства», - рассказали в Иркутском зоосаде. – «Они не очень любят, когда сотрудники Зоосада находятся в их вольере, и уж тем более не потерпят попытки себя погладить. Для обороны и нападения у генетт есть острые зубы и цепкие когти».

Как отмечают специалисты, поведением своим генетты напоминают хорьков. И одно время в Европе эти небольшие хищники были домашними питомцами, правда, после уступили место кошкам.

«В вольере есть все необходимое – ветки для лазанья, гамака для сна и укрытие от людских глаз, если устанут от внимания», - отмечают ветеринары.

Стоит отметить, что чувствуют себе генетты на новом месте отлично, кушают с аппетитом. В рационе – сырое мясо, ягоды и фрукты. Этой парочке чуть больше года, завести малышей они будут готовы к двум годам. Так, что возможно в скором времени, генетт в зоосаде будет больше.

СПРАВКА «КП»

Генетты - род хищных млекопитающих из семейства виверровых. Они необычайно гибкие и подвижные. В Африке и сейчас их держат в некоторых домах, чтобы защитить жилье от крыс. Тело взрослой генетты достигает 50 см и такой же длиной может быть хвост. Вес до 2 кг. В природе живут 8-10 лет, в неволе – до 15.

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