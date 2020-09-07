Храмы, мечеть, костел, синагогу и буддийскую молельню возведут в «Тальцах» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В историко-архитектурном музее «Тальцы», что на Байкальском тракте, планируют воспроизвести 11 религиозных сооружений – семь храмов (один их которых датируется 17-м веком), разобранную в 90-х годах татарскую мечеть, буддийскую молельню, синагогу, католический костел.

«Приступят к работам уже в этом году», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - «Консультационную помощь при создании объектов, надеемся, получить от представителей религиозных конфессий».

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