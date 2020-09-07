Крытый бассейн сгорел в Ольхонском районе Иркутской области

Крытый бассейн сгорел в Ольхонском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ольхонском районе 7 сентября сгорел крытый бассейн ангарного типа на турбазе «Чайка». Пожарным о возгорании сообщили около шести утра.

«На момент прибытия огонь распространился уже на площади в 240 кв.метров», - сообщили в МЧС России по Иркутской области.

Как отмечают специалисты, быстрому распространению пламени способствовало возгорание утеплителя под обшивкой здания. Потушить огонь удалось через час. На месте работают дознаватели МЧС, идет доследственная проверка. Причина возгорания пока неизвестна.

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