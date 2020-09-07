Электроснабжение восстанавливают в Заларинском районе. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Электроснабжение в четырех поселках Заларинского района Иркутской области сейчас восстанавливается. Регион до сих пор восстанавливается от последствий прохождения грозового фронта, из-за которого остались без света 26 сел и поселков в трех районах Приангарья.

"На устранении аварии были брошены 8 бригад и 12 единиц техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области. -Восстановлено электроснабжение в Аларском и Шелеховском районах. В Заларинском районе работы еще идут. Это связано с тем, что более 90 километров электропередач проложены по болотистой местности в лесу".

В прошедшие сутки во многих районах области прошли ливневые дожди, сильный северо-западный ветер до 20 м\с.

На контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области находилось предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды: в западных, северо-западных, центральных, южных районах местами ливневые дожди, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. В предстоящие сутки непогода может повториться.