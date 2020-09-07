Группу дачных воров поймали под Иркутском

Один из задержанных дачных воров. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Сразу несколько владельцев дачных участков под Иркутском подали заявления в полицию об ограблении своих домов. Кражи начались в начале августа. Расследуя каждую, полицейские выяснили, что все преступления схожи. Преступники проникали в дома, расположенные на 4 и 8 километрах Мельнично-падского тракта, разбивая окна или срывая замки. Они забирали садовый инвентарь, электроинструменты и продукты. На днях сыщикам удалось выйти на след «домушников».

Задержали их с поличным, в тот момент, когда они возвращались с очередного «дела» и грузили в машину похищенные вещи. Выяснилось, что они перелезли через забор и проникли на дачный участок пожилой супружеской пары, когда пенсионеры спали. Разбив окно в бане, пытались похитить бытовую технику.

- Задержанными оказались трое мужчин в возрасте от 22 до 33 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они уже дали признательные показания и рассказали о схеме преступлений. Действовали сообщники по плану. Днем брали в аренду машину и подыскивали дачный дом, в который планировали проникнуть, а ночью, убедившись в отсутствии хозяев и сторожевых собак, залезали в жилище.

Полицейские выяснили, что мужчины причастны к семи дачным кражам. Но это еще не все. Сейчас их проверяют на причастность еще к 10 таким же преступлениям. Кстати, из трех сообщников двое уже попадались за кражи, грабежи и разбои.