Еще 67 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области, к 7 сентября вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом. Инфекцию подхватили еще 67 человек. За все время распространения COVID-19 выявлен уже у 17395 жителей региона. Такие данные приводит оперативный штаб Правительства Иркутской области.

На данный момент госпитализировано 625 сибиряков. У 30 из них болезнь протекает в тяжелой форме. 1229 лечатся амбулаторно. С начала распространения коронавируса в Приангарье уже умерли 195 человек. Еще 84 скончались от заболеваний, не связанных с COVID-19.

Есть и приятные новости. За сутки коронавирус победили еще 12 человек. Всего, в Иркутской области вылечились 15262 пациента.

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