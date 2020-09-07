Министр экономического развития РФ и глава Приангарья встретились с предпринимателями

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретились с представителями бизнес-сообщества Прибайкалья. Вопросы развития туризма на Байкале, ведение хозяйственной деятельности в границах Байкальской природоохранной территории, субсидирование авиаперевозок, развитие IT-сферы – вот лишь малая часть тем, озвученных предпринимателями.

Глава экономического ведомства рассказал об антикризисных программах, реализуемых на федеральном уровне. Так, с 1 июня 2020 года российским предпринимателям доступны льготные кредиты на возобновление деятельности под 2% с возможностью списания. В Иркутской области было одобрено более 2 тыс. заявок на 6 млрд рублей. Максим Решетников сообщил, что для списания кредитов, предоставленных российскому бизнесу в этом году, Минэкономразвития РФ зарезервировано 420 млрд рублей.

Глава региона отметил важность обратной связи, полученной им от представителей предпринимательского сообщества.

- Правительство Иркутской области ведет системную работу по поддержке регионального бизнеса, - подчеркнул Игорь Кобзев. - На площадке Законодательного Собрания мы обсуждаем льготы и по налогообложению, и по кредитным обязательствам. Среди мер поддержки, которые уже реализуются в регионе, возможность льготного кредитования бизнеса, перенос сроков уплаты в региональный бюджет налогов на имущество организаций, транспортного налога и т.д. Представители бизнеса поднимают тему социального предпринимательства. Она включена в региональную повестку, и обязательно будет проработана нами совместно с депутатским корпусом.

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