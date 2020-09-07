Сибирячка завела романтические отношения с двоюродным братом и убила его из-за ревности Фото: Наталия ЖДАНОВА

Романтические отношения со своим 48-летним двоюродным братом завела 38-летняя жительница Улан-Удэ. Близкое родство их не смутило, и пара начала жить вместе. Отношения у них испортились осенью 2019 года, когда женщина нашла в телефоне брата переписку с другой дамой. Сестра начала устраивать сцены ревности, одна из которых вскоре переросла в трагедию. 22 октября брат с сестрой выпивали у себя дома. Женщина взглянув в телефон любимого, нашла там новую переписку с соперницей и звонки от нее. После этого между парой началась потасовка, во время которой женщина схватила кухонный нож и ударила им брата в грудь.

- От полученных травм он скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - После задержания женщина признала вину и дала подробные показания на допросе.

Однако, спустя некоторое время, женщина отказалась от своих показаний. Она начала уверять сыщиков, что ее брата якобы убил их сосед по общежитию. Выяснилось, что тот был тяжело болен, и вскоре умер. Но, следователям удалось доказать вину женщины. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас материалы переданы в суд.