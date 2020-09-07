Правительство Иркутской области поможет столице региона с благоустройством

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что правительство региона окажет всестороннюю поддержку в рамках благоустройства общественных территории столицы Приангарья.

- Это и методическое сопровождение, и привлечение профессионального сообщества архитекторов, - пояснил Игорь Кобзев.

Руководитель области посетил парк Комсомольский в Иркутске-2. В 2021 году из бюджета города будет выделено 30 млн рублей на проектные изыскания на территории зеленой зоны. Затем начнется масштабное обновление.

Также сейчас идет работа над концепцией благоустройства природно-исторического памятника «Сад Томсона» в микрорайоне Ново-Ленино. По инициативе Игоря Кобзева концепция может получить статус регионального проекта, что, в свою очередь, даст возможность софинансирования из областной казны.

- Я за то, чтобы такие территории возрождались, чтобы здесь отдыхали жители города. Такими зелеными зонами нужно обязательно заниматься, - сказал глава региона.

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