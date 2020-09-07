В Иркутской области 2021 год посвятят Байкалу

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Следующий год станет Годом Байкала. Об этом глава региона Игорь Кобзев

заявил в рамках празднования традиционного Дня Байкала – одного из главных экологических мероприятий на протяжении уже более 20 лет.

– Пора прекратить губить Байкал! Сегодня все общество должно объединиться и предложить комплекс дополнительных мероприятий, которые позволят нам защищать эту территорию. Мы должны совместно контролировать то, что здесь происходит, и понимать, что это необходимо, - сказал Игорь Кобзев.

Глава региона предложил создать некоммерческий фонд по защите Байкала, средства которого пойдут на экологические мероприятия, включая очистку береговой линии и дна озера, ликвидацию свалок.

Также правительству Иркутской области дано поручение разработать план конкретных мероприятий. В нем важно учесть все направления деятельности по сохранению и развитию Байкальской природной территории: экологическое, научное, туристическое, просветительское, культурное и другие.

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