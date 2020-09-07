МЧС: ливни и заморозки ожидаются 8 сентября в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области резко испортится погода. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 сентября в Тайшетском и Нижнеудинском районах, а также в северо-западных районах и в горах южных районов местами пройдут ливневые дожди. Помимо этого, до 14 м/с усилится западный и северо-западный ветер. Ну а с 8 по 10 сентября в Приангарье местами ожидаются заморозки до 0, -3 градусов.

- Напоминаем жителям региона, что во время ветра и ливня возможно повреждение линий электропередач, перебои или отключение энергоснабжения, - сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Также, во время непогоды спасатели советуют сибирякам отложить поездки на дальние расстояния и по возможности остаться дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 67 человек заразились коронавирусом в Иркутской области (Подробности)

Иначе бы случился инфаркт: врач МЧС оказал помощь пассажирке лайнера, экстренно приземлившегося в Братске (Подробности)