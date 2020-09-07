8-летний мальчик выпал из багажника автомобиля в центре Иркутска

Место падения ребенка. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

На улице Чкалова, в Иркутске из багажника проезжающего автомобиля Ниссан прямо на дорогу выпал 8-летний мальчик. Инцидент произошел вечером, 5 сентября. Оказалось, что ребенок ехал в машине с 41-летним отцом. За рулем авто находился 44-летний мужчина. Мальчик во время движения перебрался на заднюю часть салона и оказался в багажнике. В какой-то момент дверь багажника открылась, и школьник упал на проезжую часть.

- По этому факту проводится проверка, - сообщили в официальном аккаунте Госавтоинспекции Иркутска.

Инспекторы ГИБДД в очередной раз напоминают жителям Приангарья о правилах перевозки детей в автомобиле. Итак, перевозить детей младше 7 лет можно только в автокресле. Детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) нужно также усаживать в удерживающие устройства и пристегивать ремнем безопасности.