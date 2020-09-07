Налет по-деревенски: бандиты в масках и с оружием напали на пастухов забили двух коров. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такое бывает. Но редко. Полиция разыскивает четырех налетчиков, которые с оружием в руках, в черных масках и камуфляже напали ...на стадо коров. Как рассказывают деревенские пастухи из села Буреть в Усольском районе, их связали. А потом, не откладывая дело в долгий ящик, забили двух коров, забрали мясо и скрылись. История с голодными преступниками похожа на фантастическую, но факт.

"По словам потерпевших, нападавших было трое или четверо человек. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на их задержание. Возбуждено уголовное дело по статье за разбой", - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

Всех, кто обладает хоть какой-либо информацией по поводу нападавших, просят обратиться в полицию.