Попавшего в шторм рыбака спасли на Байкале. Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Сигнал бедствия от жителя поселка Выдрино Кабанского района Бурятии поступил отряду Никольского поисково-спасательного подразделения поздним вечером, 5 сентября. Мужчина рассказал, что вышел в Байкал на лодке без мотора и попал в сильный шторм. Лодку рыбака ветром начало уносить в открытое озеро и самостоятельно причалить мужчина не мог.

На помощь сибиряку из поселка Никола, на катере «Василий Ильяшенко» сразу вышли шесть спасателей. Несмотря на темноту (на часах уже было около 23 часов), нашли рыбака быстро.

- В месте, где мужчину уносило в открытый Байкал дул сильный ветер а высота волн достигала 2,5 метров, - рассказал спасатель 1 класса Никольского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда Сергей Бирюков. - Связь с мужчиной поддерживалась по сотовому телефону. Он держал лодку по волне и ждал помощи. Нам удалось выйти прямо на него. Оказалось, что его отнесло на 6 км от берега.

Мужчину и лодку подняли на борт спасательного судна и около четырех утра доставили на базу БПСО.

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