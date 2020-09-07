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За неприличные посты "Виктора" из Иркутской области удалили из соцсетей

Это сделано по решению суда за издевательские комментарии
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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За неприличные посты "Виктора" из Иркутской области удалили из соцсетей.

За неприличные посты "Виктора" из Иркутской области удалили из соцсетей.

Фото: Александр ГЛУЗ

Всякий, у кого есть аккаунты в социальных сетях, время от времени сталкивается с людьми, которые развлекаются, размещая издевательские посты или неприличные комментарии. Многим приходится или отключать саму возможность что-либо писать посторонним людям, либо и вовсе удалять сообщения. Пользователь из Усть-Уды по имени Виктор считал, что имеет право публиковать все, что угодно.

"Прокуратурой Усть-Удинского района при мониторинге сети интернет установлен аккаунт «Виктор» в группе «Вся Усть-Уда» в вайбере, где 39-летний местный житель распространил информацию в неприличной форме, которая выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным символам Российской Федерации, органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации", - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

За это Виктору пришлось ответить за распространение в сети оскорбительной информации в неприличной форме. Районный суд признал его виновным, ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Сам оштрафованный пытался обжаловать приговор, но безуспешно. Платить все-таки придется, а его аккаунт удален из социальных сетей.