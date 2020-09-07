За год спрос на обучение вождению в Иркутске вырос на 110%

В Иркутске все больше желающих сесть за руль. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если жилье - вопрос первостепенный, то автомобиль - обычно второй на очереди. По данным «Авито», за год в Иркутске на 110% вырос спрос на обучение вождению! Видимо, надоедает сибирякам в часы-пик толкаться в маршрутках, вот и копят на права и на свои машины.

Причем многие учатся водить не только в автошколах, но и с частными инструкторами. Это актуально для тех, кто уже получил права, но хочет освежить навыки управления. В Иркутске средняя цена урока составляет 500 рублей.

К тому же из-за самоизоляции автошколы приостанавливали работу, и теперь, когда занятия возобновлены, сибиряки, видимо, решили больше не оттягивать с получением прав. Да и многие за время пандемии осознали, что ездить на своем авто - в какой-то мере более безопасно.

Ну, а топ-5 городов по росту спроса за год - Тюмень, Барнаул, Ростов-на-Дону, Москва и Казань. В Иркутске спрос хоть и высок, но он, справедливости ради даже с цифрой 110% не в лидерах. Вот такая статистика.

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