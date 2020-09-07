В Заксобрании одобрили 21 кандидатуру в состав Общественной палаты Иркутской области.

Комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении областного парламента утвердил кандидатуры в члены Общественной палаты Иркутской области. На заседании были одобрены все 21 кандидатура. Окончательное решение будет принято на сессии Законодательного Собрания, которая пройдет в сентябре.

Уточним, что право на выдвижение кандидатур в Заксобрании имеют постоянные комитеты и комиссии, а также фракции политических партий.

Всего же в состав Общественной палаты входят 63 человека. Из них 21 кандидатуру утверждает областной парламент, еще столько же – губернатор Иркутской области, и еще 21 выбирают уже утвержденные члены Общественной палаты. На первоначальном этапе свои предложения выдвигают некоммерческие организации, затем они формируются в список, из которого отбирают кандидатов Заксобрание и глава региона.