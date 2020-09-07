Проезд по улице Кожзаводская закроют в Иркутске Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 8 по 22 сентября закроют для проезда участок улицы Кожзаводская. Дорогу перекроют от ул. Сурнова до ул. Рабочего Штаба. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, закрытие проезда связано с ремонтными работами на тепловых сетях. Так что, водителям стоит заранее продумывать пути объезда.

Напомним, что в этом году улица самой крупной реконструируемой дорогой в Иркутске является улица Култукская. По проекту на Култукской обустраивают тротуары, дорожные ограждения, отдельные съезды к частным домам. Окончание работ запланировано на октябрь 2020 года.

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