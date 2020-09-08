Браконьер-рецидивист задержан за ловлю омуля на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сразу тройное нарушение. Транспортные полицейские задержали на Байкале браконьера-рецидивиста из Улан-Удэ. Он ловил на сеть запрещенного к вылову байкальского омуля да еще и в период нереста.

У мужчины изъяли лодку, весла, ту самую сеть и всю выловленную рыбу. Ущерб природе от его рыбалки оценивается в 65 тысяч рублей.

«Оказалось, 31-летний мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Теперь ему снова предстоит предстать перед судом, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Рецидивисту грозит до двух лет лишения свободы.

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