В Бурятии нашли двух московских туристов, заблудившихся в тайге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бурятии нашли двух туристов из Москвы, которые ушли в поход и в назначенное время не вышли на связь. О том, что двое мужчин потерялись, сообщила в МЧС жена одного из них. Она рассказала, что в труднодоступной местности на реке Китой в Окинском районе не вышел с водного похода ее супруг с напарником.

-По информации туристов, которые были с ними и вышли с маршрута 4 сентября, у пропавших сломался катамаран и, возможно, они идут пешком, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии. - Было принято решение привлечь авиацию МЧС России.

Утром вылетел борт Ми-8 МЧС России с двумя спасателями. Внизу по течению реки Китой были найдены мужчины. В удовлетворительном состоянии их доставили в Иркутск.

Спасатели отмечают, что туристическая группа перед выходом на маршрут не проходила регистрацию в МЧС России, поэтому спасатели не знали их точного местонахождения.