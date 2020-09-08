Досрочное голосование завершилось в труднодоступных поселках Иркутской области. Фото: Избирком Иркутской области

В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Иркутской области завершилось досрочное голосование. Уже успели проголосовать жители села Большой Патом, , поселка Светлый в Бодайбинском районе. Бюллютени сюда пришлось доставлять на транспорте повышенной проходимости и вертолетом.

«В Казачинско-Ленском районе прошло голосование в селах Карам и Верхнемартыново, деревнях Карнаухова и Ермаки, деревнях Вершина Ханды, Кутима и Нижнемартыново», - сообщает Избирательная комиссия Иркутской области. – «Избирательная документация доставлялась вертолетом».

Свое мнение во время досрочного голосования уже также высказали сибиряки в отдаленных поселках и селах Киренского района, а также наши земляки из поселка Тушама в Усть-Илимском районе.

Как отмечают сотрудники Избиркома Приангарья, явка – около 40 %.

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