Еще 71 человек заразился коронавирусом в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 71 человека.
«Госпитализированными остаются 633 пациента, из них 30 находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1184 заразившихся получают необходимое лечение амбулаторно».
Общее количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Приангарья с начала пандемии – 17 466. Выздоровели из этого числа уже 15 366 (за сутки +104).
К сожалению, 8 сентября стало известно о кончине еще четверых пациентов от коронавируса. Общее число смертей людей с COVID-19 – 283: из них коронавирус стал причиной смерти 199 человек, еще 84 скончались от сопутствующих заболеваний.
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