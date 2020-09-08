Еще 71 человек заразился коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 71 человека.

«Госпитализированными остаются 633 пациента, из них 30 находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1184 заразившихся получают необходимое лечение амбулаторно».

Общее количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Приангарья с начала пандемии – 17 466. Выздоровели из этого числа уже 15 366 (за сутки +104).

К сожалению, 8 сентября стало известно о кончине еще четверых пациентов от коронавируса. Общее число смертей людей с COVID-19 – 283: из них коронавирус стал причиной смерти 199 человек, еще 84 скончались от сопутствующих заболеваний.

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