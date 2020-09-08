Четыре пациента умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области 8 сентября сообщил о смерти еще 4 пациентов от COVID-19. В Приангарье от такого же диагноза умерли уже 193 человека, еще 84 зараженных новой коронавирусной инфекцией скончались от сопутствующих заболеваний. Общее число жертв пандемии -283.

«В больницах на сегодняшний день остаются 633 пациента, состояние 30 из них – тяжелое», - отмечают в Оперативном штабе по коронавирусу Приангарья. – «Еще 1184 человека лечат амбулаторно».

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 71 человека. Общее число случаев заражения стало 17 466. К счастью, выздоровели уже более пятнадцати тысяч человек - 15 366 (за сутки плюс 104).

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