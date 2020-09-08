В Тайшете устраняют причины подтопления частных домов. Фото: с сайта администрации города Тайшета

В южной части города Тайшет в Иркутской области с 25 августа (именно тогда поступила первая жалоба) подтапливает частные дома жителей. С тех пор их число увеличилось до 88.

«За две недели обследовали состояние 33 лотков и труб на предмет засорения, большинство из них прочистили», - сообщает пресс-служба мэрии Тайшета. – «Занимались и прочисткой русла ручейка Зуевский ключик, хотя этого делать не должны, так как данный объект – собственность федеральная. Но, учитывая возникшую проблему, делается всё, чтобы устранить подтопления домов».

После проведения данных мероприятий вожжа ушла из подвалов только трех домов. Даже в тех домах, где уже была проведена откачка воды – она вернулась снова.

Работы по устранению затопления ведутся с утра и до позднего вечера: расчищают кюветы, прочищают водопропускные трубы.

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