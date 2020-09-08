Рейс Улан-Удэ -Москва экстренно сел в Красноярске. Фото: Иван ВИСЛОВ

Из-за плохого самочувствия одного из пассажиров рейса Улан-Удэ -Москва самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

-Командир самолета, следовавшего из Бурятии, запросил экстренную посадку, потому что одному из пассажиров стало плохо, - сообщают в ведомстве. -Это произошло в 9.44 местного времени, или 05.44 московского. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, его на скорой доставили в больницу, а самолет продолжил свое движение по маршруту.

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