Полиция объявила денежное вознаграждение за помощь в розыске сбежавших преступников. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские продолжают разыскивать двух сбежавших из-под стражи преступников - 24-летнюю Татьяну Никитину и 31-летнего Сергея Устюгова. За помощь уже объявили денежное вознаграждение. Предположительно, парочка может скрываться в в садоводствах или поселениях под Иркутском или Ангарском, или вовсе уехать на попутках за пределы области.

Напомним, криминальный дуэт объявили в розыск вечером 7 сентября. Парочка осуждена за особо тяжкие преступления: разбойные нападения, кражи и незаконный оборот оружия.

- Сергею Устюгову на вид 30 лет, рост 178-180 см, короткие русые волосы, нет переднего зуба справа вверху, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. - Одет в темные спортивные штаны и оливковую футболку. Татьяне Никитиной на вид 25 лет, среднего роста, светло-русые волосы ниже плеч. Есть особая примета: татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Одета в зеленые брюки и серую кофту.