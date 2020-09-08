На двух улицах Иркутска ограничат движение в сентябре Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока на улице достаточно тепло и нет снега, в Иркутске продолжается ремонт дорог и теплосетей. Из-за этого на городских улицах все еще ограничивают движение автомобилей.

Так, до 10 сентября частично ограничили проезд возле дома № 23 на улице Цимлянская. А с 8 по 22 сентября перекроют для машин улицу Кожзаводскую, но не всю, а от улицы Сурнова до Рабочего Штаба. Причина - аварийный ремонт теплосетей.

Кроме того, на плотине ГЭС ночами будут ремонтировать асфальт.

- Поэтому с 8 по 10 сентября после 22 часов движение троллейбусов по плотине ГЭС будет прекращено, - добавляют в администрации Иркутска. - С 6 часов утра троллейбусы станут курсировать по-прежнему расписанию.

Так что, автомобилисты, будьте внимательны. Стоит заранее планировать маршрут, чтобы перекрытая дорога не застала врасплох, когда торопитесь.