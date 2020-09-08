Лодка с шестью рыбаками перевернулась в Тулунском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На реке Кирей в 180 километрах от Тулуна 8 сентября перевернулась моторная лодка, в которой находились шестеро рыбаков. К счастью, все живы, лишь один получил травмы.

- Рыбаки вышли на связь со спасателями по спутниковому телефону и передали координаты своего местонахождения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Выручать мужчин отправились спасатели и сотрудники администрации Тулуна на двух аэролодках. На всякий случай, если не удастся вывезти их по реке, подготовлен вертолет Ми-8 МЧС России.

Тем временем, в Приангарье будут судить 24-летнего водителя моторной лодки за смерть двух человек летом на реке Нижняя Тунгуска. У судна заглох двигатель, захлестнуло водой, и оно пошло ко дну, так как было перегружено.

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