Здания в центре Иркутска частично обрушились из-за самовольного ремонта соседнего дома. Фото: Яндекс Карты.

В центре Иркутска частично обрушились сразу два муниципальных здания - на улицах Лапина, 1Б и Карла Маркса, 26Б. Дело в том, что строения имеют общую несущую стену с соседним частным зданием. И его владелец самовольно начал реконструкцию.

- Во время земляных работ общая несущая стена просела и растрескалась, - сказал исполняющий обязанности директора МКУ «Безопасный город г. Иркутска» Алексей Зяблицкий. - Наши специалисты, которые работали на Карла Маркса, 26Б, были переведены с другое помещение.

Сотрудники администрации обратились в полицию. Выяснить, соблюдались ли строительные нормы при капремонте, и насколько повреждено здание, позволит экспертиза - к ней готовят документы. Когда будет получена оценка, возможно, на иркутянина, организовавшего реконструкцию, подадут в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.