Билеты на матчи Кубка России по хоккею с мячом поступили в продажу в Иркутске

В 2015 году "Байкал-Энергия" завоевала Кубок России на иркутском стадионе "Рекорд" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске стартовала продажа билетов на матчи Кубка России по хоккею с мячом, который с 11 по 16 сентября пройдет в ледовом дворце «Байкал». Итак, посетить игры за старейший трофей отечественного бенди смогут болельщики с разным достатком. Все места организаторы разделили на три ценовые зоны. Первая – места, расположенные за линией ворот и гасящей сеткой. На любой матч один квиток будет стоить здесь 100 рублей.

Немого больше поклонникам хоккея с мячом предстоит выложить за места, расположенные от лицевой линии в сторону центральной, напротив обеих половин поля: 200 рублей на матч с участием иркутской «Байкал-Энергии» и 100 рублей на все остальные игры. И наконец, самые центральные места стоят 300 рублей на матчи с участием «Байкал-Энергии» и 100 рублей на все остальные. Также болельщики могут приобрести абонементы.

- Приезжайте на арену за 30–40 минут до начала матча, так как досмотр зрителей перед игрой занимает некоторое время, - предупреждают болельщиков организаторы турнира. – А еще, советуем одеваться теплее, температура в ледовом дворце «Байкал» около 10 градусов.

Напомним, билеты на матчи Кубка России по бенди 2020 можно приобрести в кассах ледового дворца «Байкал», а также в Интернете на сайте: tickets.baikal-bandy.ru.

Добавим, что за выход в финальный этап Кубка России, помимо «Байкал-Энергии» будут бороться кемеровский «Кузбасс», красноярский «Енисей», хабаровский «СКА-Нефтяник», новосибирский «Сибсельмаш» и «Уральский трубник» из Первоуральска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: расписание турнира и список участников (Подробности)