12 семей получили ключи от новых домов в Тулуне

ФОТО: пресс-служба правительства Иркутской области.

Во время крупнейшего потопа в истории Приангарья, которое произошло летом 2019 года, пострадали не только те, кто непосредственно попал в зону бедствия. Коварная стихия вызвала повышение грунтовых вод, из-за чего многие дома также стали непригодны для проживания. Так вот для такой категории пострадавших в 2020 году разработали отдельную программу по переселению. А сегодня, 8 сентября, 12 семей уже получили ключи от новых домов в микрорайоне Березовая Роща. Так что зиму они встретят в тепле и комфорте.

Ну а ключи вручили счастливчикам вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и врио губернатора региона Игорь Кобзев.

«Каждый раз, когда я приезжаю в Тулун, вижу серьезные изменения. Особенно много их произошло за последние полтора месяца, - сказал Марат Хуснуллин. - Здесь очень много сделано, а сегодня люди заезжают в новые квартиры. Хочу обратить внимание на то, что люди не должны жить в страхе того, что их снова затопит, поэтому важнейший вопрос – это дамба. По всем правилам ее должны построить к концу 2022 года, но мы ставим задачу строителям закончить работу в 2021 году. Мы посетили объект и увидели, что он готов на 70%».

Уточним, что на переселении таких пострадавших (чьи дома стихия не затронула, но нанесла все же урон) направлено из федерального бюджета 1,3 млрд рублей, из областного – 365 млн рублей. Программа рассчитана на пять лет. В этом году в новое жилье переедут 556 семей из Тулуна, а также поселков Тулунского и Куйтунского районов.

Что же касается микрорайона Берёзовая Роща, то к концу года будет заселено там 223 индивидуальных жилых дома, каждый – с участком 15 соток. Половина домов уже сданы в эксплуатацию. В микрорайоне много сделано и в плане благоустройства - есть дорога, уличное освещение, курсирует общественный транспорт. А в еще одном микрорайоне для пострадавших, Угольщиков, уже готово три двухэтажных дома на 66 квартир, в конце декабря введут в эксплуатацию еще шесть восьмиэтажек на 496 квартир.

«Поручения, которые дал президент России, должны быть выполнены. Сегодня нам есть, что показать, что посмотреть, есть, с чего брать пример, - сказал также Сергей Меняйло, осмотрев новые дома».

Заметим, что в Тулуне построили также инфекционный блок районной больницы. В ближайшие дни, кстати, начнется там прием первых пациентов. Уже работает и детский диагностический центр, а в микрорайоне Угольщиков в современной школе «Новая эра» за парты сели более тысячи учеников. Строить в городе начали и еще одну школу в микрорайоне Березовая Роща. Ее откроют через год, также как и детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной.

"Мы обязаны обеспечить тулунчанам хорошие условия для жизни. Восстановлением пострадавших территорий занимается большая команда – это члены правительственной комиссии по ликвидации ЧС, федеральных министерств и ведомств, правительство региона, администрации муниципалитетов и жители. Программа рассчитана до конца 2022 года, но мы ее ускорим. Вместе мы выполним поставленную задачу, – подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев".

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