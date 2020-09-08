Проезд троллейбусов по плотине ГЭС запретят на два дня в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, горожане, которые передвигаются на общественном транспорте! В Иркутске с 8 по 10 сентября после 22:00 движение троллейбусов по плотине ГЭС будет прекращено. С 6:00 троллейбусы будут курсировать по-прежнему расписанию. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, это связано с проведением работ по ремонту асфальта.

Ну а в Иркутске тем временем продолжается ремонт дорог и теплосетей. Из-за этого, на некоторых участках ограничивают движение автомобилей. Так, с 8 по 22 сентября перекроют для машин улицу Кожзаводскую от улицы Сурнова до Рабочего Штаба. Там проведут аварийный ремонт теплосетей.

Особенно внимательными иркутским водителям стоит быть и на Цимлянской. Там, до 10 сентября частично ограничили проезд возле дома № 23

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