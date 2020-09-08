Кубок России по хоккею с мячом в Иркутске: кемеровский «Кузбасс» не приедет на турнир из-за коронавируса

Первый этап Кубка России по хоккею с мячом, который с 11 по 16 сентября пройдет в иркутском ледовом дворце «Байкал» лишился одного из фаворитов. Кемеровский «Кузбасс» не приедет на турнир из-за коронавируса. Как сообщается в официальной группе кемеровской команды в соцсети, перед отлетом в Иркутск, сразу у нескольких хоккеистов кемеровского клуба выявили COVID-19.

То, что матчи пройдут без «Кузбасса» подтверждают и в официальной группе ледового дворца «Байкал». При этом билеты, куплены болельщиками на игры кемеровчан, организаторы обещают вернуть.

- По билетам и абонементам, купленным в кассе ледового дворца "Байкал" будет сделан либо полный (билеты), либо частичный (абонементы) возврат денег, - сообщают организаторы. – Вернуть деньги можно будет в кассе ледового дворца с 17 по 26 сентября. - Возврат денег по билетам и абонементам, приобретённым 8 сентября на сайте tickets.baikal-bandy.ru, осуществляет билетный оператор ООО "Билетон".

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