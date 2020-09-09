Последний раз видели за рулем Ниссана: пропавшего сибиряка разыскивают полицейские Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В городе Усолье-Сибирское, что находится в Иркутской области, полицейские разыскивают без вести пропавшего Ивана Григорьевича Воронцова. Сотрудники МВД просят помочь в розыске жителей города и региона.

«Мужчина 6 сентября уехал на автомобиле «Ниссан Х-trail» черного цвета, сейчас его местонахождение неизвестно», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы пропавшего водителя: на вид мужчине - 70 лет, рост 160 см, телосложение худощавое. В день пропажи был одет в серую ветровку, синие трико, серо-красные кроссовки, на голове – серо-синяя кепка, под курткой – красно-черная футболка. Если вы видели Ивана Воронцова, позвоните полицейским.

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КОНКРЕТНО

Звонить нужно в группу розыска Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» по телефонам: 8-924-620-3177, 8-950-080-88-64 (группа розыска), 8(39543) 6-29-66 (дежурная часть).