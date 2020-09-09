Мужчина в зеленых брюках без вести пропал в Усолье-Сибирском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ушел из дома 7 сентября и до сих пор не вернулся. В городе Усолье-Сибирское розыскивают пропавшего Игоря Николаевича Турнаева.

«Мужчина родился в 1946 году, на вид ему 70-75 лет», - сообщают приметы в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «Рост примерно 165-170 сантиметров, средней полноты».

В день, когда его видели в последний, раз был одет в серую кепку, такого же цвета ветровку, зеленые брюки и черные туфли. Если вам удалось встретить Игоря Николаевича или вы знаете, где он может находиться, позвоните в полицию Усолья-Сибирского.

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КОНКРЕТНО

Телефон группы розыска Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» 8-924-620-3177, 8-950-080-88-64 (группа розыска), 8(39543) 6-29-66 (дежурная часть).