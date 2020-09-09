Рыбака-браконьера с наркотиками задержали на Селенге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На реке Селенга в Бурятии транспортные полицейские задержали браконьера из Улан-Удэ, ловившего байкальского омуля сетями. Стоит отметить, что сейчас у итак запрещенной к вылову рыбы – период нереста.

«У мужчины изъяли деревянный шест, рыболовную сеть, которые использовались для незаконного лова, и незаконно выловленную рыбу», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Полицейские отмечают, что при осмотре личный вещей задержанного также был найден наркотик. Так, было заведено сразу два уголовных дела. Первое – по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением орудий массового лова, совершенная в местах нереста», второе – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, без цели сбыта наркотических средств».

Неоднократно уже судимому рыбаку-браконьеру грозит до трех лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08