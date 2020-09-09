Приговор Михаилу Ефремову интересовал жителей Иркутской области Фото: Андрей КОПАЛОВ

За сутки с 8 по 9 сентября у жителей Иркутской области самым популярным запросом в Интернете был – приговор Михаилу Ефремову. По данным Яндекса, сибиряков очень интересовала судьба артиста, которая решалась накануне в Пресненском суде Москвы. Актера приговорили к реальному сроку. Наказанием за ДТП, после которого погиб 57-летний мужчина, стали 8 лет тюрьмы. Подробности заседания – здесь.

На втором месте по запросам в Сети у иркутян был хоккей. Даже зимой сибиряки не могут прожить без этой спортивной игры. Читали все о ВХЛ. Потом о нашем местном клубе – ангарском «Ермаке». Интересовались также последними известиями о Ледовом дворце в Иркутске. Кстати, уже 11 сентября состоится его открытие. Там с 11 по 16 число пройдет первый этап Кубка России по хоккею с мячом. «Байкал-Энергия» будет играть в вечернее время. Как купить билет - читайте здесь.

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