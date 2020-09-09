Владимир Путин: Уверен, что восстановительные работы в Иркутской области будут выполнены в полном объеме

Фото: Пресс-служба Президента России.

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения, которое произошло в Иркутской области летом 2019 года.

- Средства из федерального бюджета – а всего это более 27 миллиардов рублей – выделены своевременно. Вместе с тем первоначально было допущено серьезное отставание темпов восстановления. Об этом мы неоднократно говорили, в том числе и посещая Иркутскую область. Сейчас это отставание сокращается. Понятно, что за полгода исправить прежние ошибки трудно, но у нынешнего главы региона команда сильная. И я уверен, что восстановительные работы будут реализованы в полном объеме, - подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщил на совещании заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, правительством Иркутской области при поддержке федерального центра проводится большая работа по обеспечению жильем пострадавших от наводнения и оказанию им социальной поддержки.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев доложил главе государства, что регион в полном объеме выполнил обязательства по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в связи с утратой имущества.

- На данные цели за счет средств федерального бюджета было направлено 2,6 миллиарда рублей. На обеспечение жильем выделено около 17 миллиардов рублей из федерального бюджета и более 4 миллиардов рублей из областного. На 1 сентября 2020 года уже введены в эксплуатацию пять многоквартирных домов на 116 квартир, сдано 67 индивидуальных жилых домов. В этом году 879 семей получат долгожданное жилье, - сказал Игорь Кобзев.

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