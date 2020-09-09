Вертолет МИ-8 вылетел в Тулунский район за пострадавшими рыбаками Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вертолет МИ-8 вылетел в Тулунский район Иркутской области для эвакуации пострадавших рыбаков. На борту - спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Им предстоит забрать с собой шестерых мужчин, один из которых травмирован.

Моторная лодка сибиряков перевернулась накануне на реке Кирей. Благо, рыбакам удалось сохранить в целости спутниковый телефон, по которому они и связались со спасателями.

«Плавсредство опрокинулось в 180 километрах от города Тулун», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Еще вчера к ним выдвинулись две группы спасателей на аэролодках. Сегодня МЧСовцам предстоит забрать рыбаков с места происшествия.

Читайте также:

Водителя моторной лодки будут судить за смерть двух человек в Иркутской области. Они утонули, когда у моторки заглох двигатель (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08