ХК «Ермак» начал новый сезон в ВХЛ с победы над «Соколом». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» с победы начали новый сезон в Высшей хоккейной лиге. На родном льду «оранжевые» обыграли красноярский «Сокол» со счетом 3:1.

Уже в первом периоде ангарская дружина сделала серьезную заявку на победу, забросив в ворота гостей две шайбы. Отличились Максим Юшков и Дмитрий Костромитин. Красноярцы на это ответить точными бросками не смогли. Второй период получился безрезультативным. Заброшенных шайб зрители не увидели. Дело до победы наши хоккеисты довели в заключительном отрезке, когда шайбу в пустые ворота гостей, которые заменили голкипера на шестого полевого игрока, отправил форвард ангарчан Илья Берестенников. Все, на что хватило «Сокол», так это отыграть один гол.

Теперь «Ермак» в хорошем настроении готовится к следующему домашнему матчу против новокузнецкого «Металлурга», который пройдет 10 сентября.