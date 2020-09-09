Владимир Путин: Поручения в сфере экологии глава Иркутской области выполнил

Фото: Пресс-служба Президента России.

В рамках видеоконференции, которую Президент России Владимир Путин посвятил теме ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, были подняты экологические вопросы.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что рабочее совещание, прошедшее под руководством главы государства в конце июля, позволило сдвинуть с мертвой точки проблему, связанную с ликвидацией экологического вреда «Усольехимпрома». Также многое сделано по БЦБК – его отходы сегодня не угрожают Байкалу.

Глава Приангарья на совещании обратил внимание и на тему вырубок леса в рамках работ по расширению БАМа и Транссиба, подчеркнув, что ни одно действие не будет совершено без экологического заключения и без обсуждения с общественностью.

Владимир Путин отметил, что глава региона постоянно говорит о необходимости строгого соблюдения экологических требований при реализации крупных инвестпроектов.

- Еще раз подчеркну: пренебрежительное отношение к природе, тем более к уникальной байкальской экосистеме, абсолютно недопустимо, - сказал глава государства. - В прошлые годы, десятилетия много было допущено ошибок. Сегодня важно, что данные мною в июле поручения Игорь Иванович уже практически все отработал. Но мы поняли сегодня в ходе обсуждения, что есть еще над чем работать дальше.

Президент России также поддержал инициативу главы Приангарья в течение ближайших лет объявить в России Год Байкала.

- Идея, конечно, хорошая, - сказал Владимир Путин.

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