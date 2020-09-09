Владимир Путин: Крайне важной задачей является обеспечение безопасности жителей Иркутской области

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Для решения задач по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Правительством Российской Федерации в 2019 году утверждена специальная программа. На совещании, которое Президент России Владимир Путин посвятил этой теме, заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что по поручению главы государства были выделены средства из федерального бюджета на расселение трех многоквартирных пятиэтажных жилых домов в Тулуне.

Также завершено устройство временных защитных сооружений на реках Уда и Ия в зоне подтопления. Начаты работы по строительству 6 из 11 дамб в Тулуне, Нижнеудинске и селе Алыгджер.

- Крайне важной задачей сейчас является обеспечение безопасности жителей Иркутской области, - подчеркнул Владимир Путин. - Прежде всего, это снижение рисков подтопления в период паводков. Для этого, как и планировалось, необходимо в полном объеме возвести дамбы и другие защитные сооружения. На эти цели выделено свыше 5 млрд рублей – более 1 млрд рублей из областного бюджета и 4 млрд из федерального.

Глава Приангарья Игорь Кобзев на совещании доложил ситуацию с капремонтом домов в пострадавших территориях. Сейчас капитально отремонтировано 75% из 2598 жилых помещений. На эти цели из федерального бюджета выделено 585 млн рублей.

- Все работы будут завершены до 30 ноября 2020 года, - заявил Игорь Кобзев.

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