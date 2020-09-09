Из-за сообщений о минировании полицейские работают в ТЦ "Новый" и "Модный квартал".

Силовики работают в двух торговых центрах в Октябрьском районе Иркутска. После анонимных сообщений о минировании они выехали в ТЦ "Новый" и "Модный квартал".

На месте идет проверка, хотя мало кто сомневается в том, что эти сообщения в очередной раз ложные.

"Проверили информацию, она не подтвердилась", - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. -Торговые центры уже начали свою работу".

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