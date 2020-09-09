76 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 76 человек. Общее число случаев инфицирования возросло таким образом до 17 542.

«В больницах остаются 630 пациентов, из них 28 – в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 1132 человека лечат амбулаторно».

Выздоровели в регионе 15 495 заразившихся (только за сутки с болезнью справились 129 человек). К несчастью, пандемия и в Приангарье унесла жизни. От коронавируса скончался 201 человек (за сутки +2), от сопутствующих заболеваний еще 84 заразившихся. Общее число смертей – 285.

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