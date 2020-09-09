Автомобиль какой марки самый популярный у жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крупнейший автомобильный портал Дром составил рейтинг «ТОП-10 в продаже автомобилей в России». Специалисты проанализировали базу из 4,5 млн объявлений за пять лет. Выяснилось, какой автомобиль с 2015 по 2020 стал самым популярным у жителей Иркутской области. Как несложно догадаться им стал представитель японского автопрома, а именно седан Toyota Corolla.

На втором, третьем и четвертом местах расположились еще три японские машины: Toyota Camry, Mark II и Corolla Fielder. К слову, в 2015 году четвертую строчку занимала отечественная Лада 2106. В 2020-м ее как раз и вытеснил Fielder. Ну а замыкает пятерку как и прежде Лада 2107.

- В целом по стране из года в год теряют позиции в рейтинге Лады 2106, 2107, 2109, 2110 и 2114, - отметил аналитик Дрома Игорь Олейников. - Они постепенно выходят из обращения, в связи с возрастом и техническим состоянием и уступают места отечественным приемникам – Гранте (1 место), Приоре (4 место), Калине (11 место).

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